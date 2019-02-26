شاهيد كابور يحتفل بميلاده الـ38 وهذه لمحة عن حياته في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:13 صباحاً - يحتفل اليوم 25 شباط/فبراير نجم بوليوود شاهيد كابور Shahid Kapoor بذكرى ميلاده الـ38، لذا نستعرض أبرز محطات عن حياته لهذه المناسبة:



هو ممثل وعارض أزياء، حصل على العديد من الجوائز لأدواره السينمائية العديدة، ويدعى أيضًا شاهيد خطار، وهو معروف باسم فتى الشوكولا في بوليوود.



بدأَ حياته المهنية من خلال العملِ كراقصٍ في الخلفية في بعض أفلام التسعينيات، وظهر في وقتٍ لاحقٍ في مقاطع الفيديو الموسيقية والإعلانات التلفزيونية.



له العديد من الأفلامِ التي تتضمن بعضَ عروضه المذهلة مثل: Jab We MetوUdta PunjabوHaiderوKaminey. تابعوا ايضا: أخيراً شاهيد كابور في متحف مدام تيسو



ظهر لأول مرة في عام 2003 في فيلم Ishq Vishk والذي يُعدّ أول أدواره البارزة، وقد حصل على جائزة فيلم فير تحت فئة أفضل ظهور أول عن أدائه في الفيلم.



ومن عام 2003 حتى عام 2006، فشلت كل أفلامه تقريبًا في شباك التذاكر، وهي Dil Maange More و Waah Life ho to Aisi و Fida.



في عام 2009 شوهد في فيلم المخرج فيشال بهارواجي تحت عنوان Kaminey، فاجأ شاهيد النقاد بدورٍ غير عادي في هذا الفيلم، واعتُبر أداؤه ذاك الأفضل حتى الآن.



شارك في الدور الرئيسي إلى جانب الممثلة سونام كابور في أول فيلم يشارك به من إخراج والده بانكاج كابور تحت عنوان Mausam. تلقى الفيلم ردود فعلٍ جيدة من النقاد، وكذلك أيضًا نال أداؤه استحسان كلٍّ من الجمهور والنقاد.



كان أول حبّ لشاهيد هي هريشيتا بهات، وقد شوهدت في فيديو موسيقي لفرقة Aryans . تابعوا ايضا: شاهيد كابور أب للمرة الثانية وهذه التفاصيل



بعد انفصاله عن هريشيتا، بدأ بمواعدة كارينا كابور Kareena Kapoor بعد أن التقيا أثناء العمل في فيلم " Fida".



انفصل شاهيد عن كارينا خلال تصوير فيلم Jab We Met، بعد ذلك ارتبط مع العديد من الممثلات مثل بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ، وأمريتا راو Amrita Rao و فيديا بالان Vidya Balan.



تزوّج شاهيد كابور في نهاية المطاف ميرا راجبوت Mira Rajput، وهي أصغر منه بثلاثة عشر عامًا، وذلك في السابع من تموز/ يوليو 2015، ورُزقا بولدين ميشا وزين. 5

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