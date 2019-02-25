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الخميس.. أمسية موسيقية مميزة مع عازفة الهارف مني واصف بدار الأوبرا

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مني واصف
كتبت - إيمان العوضي :

تستضيف دار الاوبرا المصرية عازفة الهارب منى واصف، لإحياء أمسية موسيقيه مميزة علي خشبة المسرح الصغير، وذلك يوم الخميس الموافق 28 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم مني واصف خلال الحفل برنامج

موسيقي متنوع يضم أعمالا كلاسيكية، و موسيقي تانجو، وموسيقي شرقية ل فيروز، بالإضافة لموشحات اندلسية، و موسيقي صوفية .

الجدير بالذكر أن عازفة الهارب "منى واصف" بدأت دراستها

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الموسيقية بالمعهد العالى للكونسرفتوار فى الثامنة من عمرها، وفى عام 1996 حصلت على دبلوم الموسيقى ثم دبلوم الدراسات العليا عام 2002 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتعمل حاليًا مدرسة مساعدة بكونسرفتوار القاهرة، وعضو بمجموعات موسيقى الحجرة بدار الأوبرا وعازفة فيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفونى منذ عام 1998.

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