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نشر النجم عاصي الحلاني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو له وزوجته "كوليت" أثناء أحتفالهم بطرح أولى أغنيات نجلهما الوليد، الذي تمإطلاقها أمس الأحد، وظهر الحلاني وزوجته وهما يحملان صورة لنجلهما في المنزل، وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وكان الحلاني قد فاجأ نجله بطرح أولى أغنياته "عم يسالوا" بعد فوره أمس بلقب "ديو المشاهير".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عاصي الحلاني وزوجته يحتفلان بطرح أولى أغنيات نجلهما "الوليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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