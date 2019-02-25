الخميس.. العرض الكوميدي الساخر "وسط الزحمة" علي مسرح الجزويت

وسط الزحمه

كتبت - إيمان العوضي :

يستضيف مسرح الجزويت أبطال مسرحية "وسط الزحمه"، لتقديم عرض مسرحي كوميدي مميز ، وذلك يوم الخميس والجمعة الموافق 28 و 29 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن العرض بطولة

شيكو، مصطفي جابر، مؤمن محسن، محمد انور، كرستا، احمد المصرى، محمود جمال، محمود رمضان، رامي عليوة، علي حسن، مجدى ناصر، نور، الاء، مروة، شيماءالخطيب، رودى، ديكور داليا مجدى، موسيقي حسام محمد، تأليف و إخراج مصطفي علي مصطفي.

جدير بالذكر أن مسرحية "وسط الزحمه" هى عرض إجتماعي كوميدي، نتاج ورشة عمل مجموعة من الممثلين الشباب، تدور أحداثه حول المشاكل والصعوبات التي تواجه الشباب بطريقة كوميدية ساخرة.