بالفيديو.. رنا سماحة تطرح برومو أولى أغنياتها باللهجة المغربية

رنا سماحة كتب - أحمد أيوب: طرحت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أولى أغنياتها باللهجة المغربية بعنوان"هنا هانتا"، وعلقت رنا على التيزر "قريبًا". التيزر "قريبًا". ةالأغنية من كلمات محمد عبد الله، وألحان عبدالعزيز الصباح، و توزيع إبراهيم خالد ،وإنتاج محمد شادى. يذكر أن رنا انتهت مؤخرًا من تصوير كليب الأغنية.

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