اسر ياسين وانجي المقدم كتبت - إيمان العوضي : نشرت الفنان انجي المقدم صورة لها برفقة الفنان آسر ياسين تهنئة بعيد ميلاده وتحتفل معه، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت انجي علي الصورة وقالت: "عيد ميلاد سعيد للشخص اللي بستمتع بالكلام معاه كتير.. نتبادل الأفكار.. نقضي وقت ممتع.. نشتغل.. عيد ميلاد سعيد يا أسو



يذكر أن آسر ياسين يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "النصابين"، الذي يقوم ببطولته أمام الفنانة نيللي كريم، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل وإخراج أحمد مدحت. يا صديقي وأخويا المتألق واللطيف والنقي".يذكر أن آسر ياسين يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "النصابين"، الذي يقوم ببطولته أمام الفنانة نيللي كريم، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل وإخراج أحمد مدحت.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إنجي المقدم توجه رسالة خاصة لآسر ياسين في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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