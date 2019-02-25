في عيد ميلاده الـ 38.. هنا شيحة تهنئ آسر ياسين

هنا شيحة

كتب - أحمد عمرو:

هنأت النجمة هنا شيحة، الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاده الـ 38، حيث نشرت صورة تجمعه بها بحفلة عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة هنا شيحة شاركت سابقا في مسلسل "أرض النفاق"، و التي تدور أحداثه حول عامل مطحون من عمال

الإنارة في الحي أسمه مسعود، ذلك العامل كان دخله ضئيل و حياته بائسة، و دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة و حماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، و يمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، و أخلاق مستعارة للبيع، و المسلسل بطولة كل من محمد هنيدي، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، سلوي محمد علي، محمود حافظ، فتوح أحمد، محمد الصاوي، سامي مغوري، حمدي هيكل، ياسر علي ماهر.