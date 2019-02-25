بعد نجاح ألبومه الجديد.. عيد الحسود تضرب محمد حماقي

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بعد نجاح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، أصيب الفنان محمد حماقي اثناء مشاركته في مباراة لكرة قدم مع أصدقائه بإصابة بالغةفي قدمه اليسرى.
وتم نقل "حماقي" إلى المستشفى لعمل إسعافات سريعة وأشعة وتبين أن هناك كسرا مضاعفا
من المقرر أن يخضع حماقي بعد غد الأربعاء لعملية جراحية دقيقه لتركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظم المكسور.
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