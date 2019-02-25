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كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 11:31 مساءً -
لا شكّ أن حفل الأوسكار الذي يقام كل عام على قدر أهيمته بالنسبة للجوائز التي توزع على النجوم، إلا أنه أصبح واحداً من أهم المحطات والمناسبات التي ينتظرها العالم للإطلاع على أحدث صيحات الموضة وأجمل الإطلالات التي تطل بها النجمات.
وخلال هذا العام كانت هناك إطلالة لافتة للممثلة العالمية غلين كلوز التي أبهرت الحضور بفستانها الذهبي المزيّن بـ4 ملايين حبة خرز.
وفي حديثها عن إطلالتها هذه تحدثت كلوز مع برنامج انترتيمنت قبل بداية الحفل، مشيرةً إلى أن فستانها الذهبي المخصص مصنوع من أربعة ملايين حبة من الخرز وبلغ وزنه 42 باونداً أي قرابة 20 كغم.
وتمت خياطة كل حبة من الخرزات الزجاجية الرقيقة يدويا بواسطة 40 حرفيًا في ورشة كارولينا هيريرا في نيويورك على شكل كل نمط مطرز تم إنشاؤه في ورشة عمل متخصصة في مومباي، حيث يتم تطوير وتصميم أنماط التطريزات منذ أكثر من 25 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ممثلة عالمية تبهر الحضور بفستانها المُزين بـ4 ملايين حبة خرز في الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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