شاهدوا.. حلا الترك تكشف لأول مرة عن معاناتها بعد انفصال والديها على حياتها

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 11:31 مساءً -

كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك للمرة الأولى في برنامجها الوقعي عن معاناتها الكبيرة بعد انفصال والديها على حياتها الشخصية ووقع الحدث على نفسيتها.

عبر برنامج الحياة اليومية للفنانة الشابة حلا الترك وأثناء تواجدها مع النجمة اللبنانية الشابة لين حايك التي حصدت لقب ذا فويس كيدز بموسمه الأول إذ اجتمعتا في عمل مشترك، صرحت حلا الترك عن معاناتها من خلال المرحلة التي عاشت فيها انفصال والديها لأول مرة في حياتها.

حلا الترك أكدت أن العيش مع والدتها أفضل بكثير وأنها كانت تتمنى أن تجتمع العائلة كلها معاً في مكان واحد وأن هذه المشاكل تصاعدت وتفاقمت منذ عامين تقريباً خصوصاً بعد أن انتقلت لدى والدتها منى السابر.

أشارت حلا الترك لزميلتها لين الحايك أن الوضع العائلي كان له تأثير سلبي كبير على حياتها الخاصة وعلى وضعها النفسي إذ عاشت وضعاً سيئاً.

على الرغم من انفصال حلا الترك عن والدها السيد محمد الترك في حياتها إلا أنها عبرت عن حبها الشديد له في أولى حلقات برنامجها الخاص وأكدت كم تحبه وأنه رجلها الأول والأخير.

يتم عرض برنامج حلا الترك على قنوات الmbc4 مساء كل يوم سبت.