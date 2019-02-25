بالصور.. تكريم الشباب المبدعين في ختام ورش "أسوان لأفلام المرأة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت، الإثنين، الورش المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مصر، والذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط الجاري بتوزيع الجوائز على المتميزين من شباب أسوان.





وشهدت الورش حضورا كثيفا من الجمهور لمشاهدة عروض الشباب المشارك، وحرص على الحضور المخرج الكبير داوود عبدالسيد الذي أبدى إعجابه بالجهد المبذول في الورش والأفلام التي قام بصناعتها شباب أسوان، حيث تم عرض 15 فيلماً تنوعت بين الوثائقي والتحريك والقصير قام بصناعتها الشباب المشارك بالورش.

ويعتمد برنامج الورش على تعزيز دور الشباب في المجتمع، من خلال منحه الفرصة للتعبير عن نفسه وأفكاره باستخدام السينما، كإحدى وسائل التعبير الحديثة، حيث يهتم البرنامج بالفتيات والشبان من سن 7 - 35 عاما من أبناء محافظة أسوان.

وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، مؤلفة أفلام "في شقة مصر الجديدة" و"أحلى الأوقات" و"فتاة المصنع".

وتهتم الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة، ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب في ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة.

كما قدم المهرجان لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقي، تحت إشراف المخرج محمود سليمان الذي حصد ما يزيد على 65 جائزة من مهرجانات عربية ودولية كبيرة على مستوى الكتابة والإخراج والإنتاج، والتي تتيح التدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، وشارك كل متدرب في صناعة فيلم يقدم في نهاية الورشة.

وقدم في دورته الـ3 ورشة للرسوم المتحركة للكبار، وأشرف عليها دكتور أشرف مهدي المدرس بكلية الفنون الجميلة والمنتج السينمائي.

واستهدفت الورشة الشباب من سن 18 - 35 عاماً، وتدرب خلالها الطلاب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية.

وبالتعاون مع مدرسة الجيزويت، أقام المهرجان ورشة للرسوم المتحركة، وقام بالإشراف عليها والتدريب الفنان إبراهيم سعد، منتج ومخرج ومؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم بالقاهرة، واستهدفت الورشة الأطفال من سن 7 - 16 عاماً.

وضمت ورش المهرجان ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقي، وأشرفت عليها المخرجة عايدة الكاشف، تهدف إلى استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان.