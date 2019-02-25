فُلة الجزائرية تُثير مخاوف جمهورها بوجهها المتورّم من داخل المستشفى.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّبت الفنانة فلة الجزائرية، في إصابة جمهورها بحالة من الفزع بسبب قيامها بنشر مقطع فيديو لها من داخل المستشفى عبر "إنستغرام".

وأطلّت فلة على متابعيها بوجه متورّم للغاية، قائلةً: "إلى كل ولاد الحركة أعداء وطني لو لم أكن في هذا الظرف الصحي".

ويبدو أن الفنانة الجزائرية شعرت بالندم والتسرُّع بنشرها هذا المقطع، وهو ما دفعها لحذفه بعد دقائق من نشره عبر "إنستغرام".

أمّا عن سبب دخولها للمستشفى، فردّت على سؤال متابعة لها حول هذا الموضوع، قائلةً: "ما تخافي ياعمري حنيت للنفخ باش وجعلكم فلتكم.. نحبك".

وسبق وأن علّقت الفنانةُ فلة الجزائرية على الهجوم والانتقادات التي تعرّضت لها عبر صفحات مواقع التواصل بعد نشرها فيديو خلال ارتدائها للحجاب وترديدها للأذان، مؤكدةً أن الناس لا تُشجّع أحدًا على التوبة أو ذكر الله.

وقالت فلة في فيديو عبر صفحتها في "سناب شات": "بدل ما يشجعوني ويقولوا ما شاء الله بارك الله فيكي.. نزلوا عليا هجوم كأني كفرت.. يلا معلش شالوا عني ذنوب لأني عملتها بحسن نية".

ودَعت المطربة الجزائرية بالهداية لمن يهاجمونها بسبب تأديتها للأذان رغم عدم قيامها بأي شيء خاطئ، مشيرةً إلى أن غالبية الحسابات التي هاجمتها مزيفة وغير حقيقية.