تجنُّب المرأة الحامل لهذه العادات يقي طفلها من "فرط الحركة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اللعبُ والحركةُ يعتبران من أهم عناصر النمو الجسماني، النفسي والذهني عند الأطفال، إلا أن هناك بعضًا منهم يعانون من حالة النشاط المُفرط والتي تظهر بخاصة بعد سن الثلاث سنوات.
الطفل في هذه الحالة يفتقد القدرة على ضبط تصرفاته، ما يحتم على الأهل البدء بالبحث عن حلول لمعرفة كيفية التصرُّف مع الابن الذي يواجه بعض العراقيل في المدرسة.
الفيديو المُرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي ماري بيل حرب، بعض العادات التي يُفترض على المرأة الحامل تجنبها، لتلافي إصابة الطفل بفرط الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجنُّب المرأة الحامل لهذه العادات يقي طفلها من "فرط الحركة"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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