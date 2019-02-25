ماجد الكدواني ينضم الي فيلم محمد رمضان الجديد "رجالة حمزة"

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور تجمعه بالفنان ماجد الكدواني، وباقي صناع فيلمه الجديد "رجالة حمزة". وعلق "رمضان" علي الصورة قائلًا: "‏إنضم الممثل النجم ‎ماجد الكدواني لفيلم ‎رجالة حمزة تأليف ‎محمد ناير إخراج ‎هادي الباجوري إنتاج ‎ يوسف الطاهر .. ‎ثقة في الله نجاح (2019) بإذن الله". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - الكدواني يرفض حصر الفنان في نمط وقالب واحد - محمد رمضان يكشف عن أول صورة من كواليس تصوير مسلسله " زلزال"عبر انستغرام

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