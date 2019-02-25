"محمد رجب يواصل تصوير مسلسل "علامة إستفهام

يواصل الفنان محمد رجب تصوير مسلسل علامة إستفهام والمقرر عرضه في رمضان القادم ويقوم رجب بدور طبيب نفسي يحاول التعايش مع مرضاه مما يجعله يتعرض لعدد من المواقف التي تصيبه بالرعب في بعض الأحيان يشارك البطولة في العمل هيثم أحمد زكي الجدير بالذكر أن محمد رجب قدم مجموعة من المسلسلات منها أدهم الشرقاوي و لقاء على الهواء قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - محمد رجب يكشف حقيقة مشاركته في فيلم " إستدعاء ولى عمرو " - محمد رجب ينعي الفنان حسن كامي على "إنستغرام"

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