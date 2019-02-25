شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عزيز مرقة يغنى فى القاهرة بعد غياب سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى والفنان الأردنى عزيز مرقة لمفاجأة جمهوره المصرى بإطلالة غنائية خاطفة بعد غياب قرابة سنة عن آخر حفلاته بمصر، بغنائه لأول مرة فى التجمع، مساء الجمعة 8 مارس المقبل.

ويقدم مرقة توليفة غنائية من أبرز أغانيه ذات طابع العاطفة المفرطة والرومانسية فى أغلبها، مثل "يابنت الناس" و"هي" و"مين قالك" و"ياباي"، مع العرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "الله غالب"، كما تعيده هذه الحفلة إلى الساحة الموسيقية البديلة فى القاهرة بعد فراق دام أكثر من 11 شهرًا منذ آخر زياراته لمصر نهاية أبريل الماضى، ضمن مشاركته فى حفل غنائى ضخم ضم 10 تجارب غنائية عربية، منهم التونسية آمال مثلوثى والأردنية أوتوستراد والمصرية دينا الوديدى.

عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى"، وانتهى مؤخرًا من تحضير مشروع ألبومه الموسيقى الجديد، والذى يقدم خلاله تجربة أول ألبوم "فى آر" فى العالم العربى.