شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هنا شيحة تهنىء آسر ياسين بعيد ميلاده ..ماذا قالت له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هنا شيحة، النجم آسر ياسين، بعيد ميلاده الـ38، الذى يحل اليوم الاثنين، حيث أنه ولد فى 25 فبراير عام 1981، وقالت الفنانة فى تعليق على صورتها مع آسر، ومعهما مجموعة من الأصدقاء بينهم الفنانة شيرين رضا، "عيد ميلاد سعيد.. استمتع بوقتك".



هنا شيحة وآسر ياسين

ويحتفل، اليوم، النجم آسر ياسين، بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه الذى اكتسب محبتهم بفضل أدواره المتنوعة خلال السنوات الماضية، ليصبح أحد أهم أفراد معادلة الفن المصرى فى مدة قليلة بسبب اختياراته الفنية المميزة طيلة مشواره، وكأنه لم ينس كونه مهندس فى الأساس درس الهندسة وبرع فيها أثناء الدراسة قبل أن يتمرد عليها ليركز فى الفن الذى نتعرض فى السطور التالية لعدة معلومات عنه فى عيد ميلاده.

يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين فى الدراما مسلسل "30 يوم"، والذى شارك فى بطولته باسل الخياط، نجلاء بدر، وليد فواز، إنجى المقدم، أحمد خالد صالح، نورهان، هند عبد الحليم، سلوى محمد على، مجدى بدر، نورهان، نور محمود وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام على.