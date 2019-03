بفيديو يسخر من ترامب.. سلمى حايك تحتفي بمكسيكيين نالوا الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت النجمة المكسيكية سلمى حايك، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد جمع بين تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أساء فيها للمهاجرين من بلدها، وعدد من مخرجي المكسيك الحاصلين على الأوسكار في السنوات الماضية، وكان آخرهم ألفونسو كوارون الفائز هذا العام بفيلمه "Roma".

ظهر الرئيس الأمريكي في الفيديو -الذي يعود إلى العام 2015 وقت ترشحه لرئاسة أميركا- ينتقد المكسيك، التي قال إنها "لا ترسل إلى أمريكا الأفضل بين أفراد شعبها وإنما أولائك الذين يخلقون العديد من المشاكل ويدّخلون المواد المخدرة ويشاركون في رفع نسبة الجريمة والاغتصاب".

وقد ردت حايك على هذه التصريحات بلقطات لمخرجين من بلدها نالوا الأوسكار؛ هم أليخاندرو أنريتو عن فيلمه "The Revenant"، وجويرمو ديل تورو عن فيلمه "The Shape of Water"، وألفونسو كوارون عن فيلمه "Roma"، والذي علقت بشأنه قائلة: "مرة أخرى سيداتي أنساتي، 3 جوائز فاز بها ألفونسو كوارون".

وتشارك سلمى حايك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الكوميديا "Limited Partners" المقرر عرضه في يونيو من العام الجاري.

