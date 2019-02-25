السفارة المصرية بواشنطن تهنئ رامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية بالعاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، على تهنئة النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، على فوزه بجائزة الأوسكار "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلمه "Bohemian Rhapsody"، ليصبح رامي أول ممثل من أصل عربي يفوز بالجائزة.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة على "انستجرام" صورة لرامي مالك حاملاً جائزة الأوسكار وعلقت قائلة: "رامي مالك كان سبباً في سعادة وفخر المصريين، بعدما أصبح أول مصري أمريكي يفوز بجائزة الأوسكار، تهانينا رامي والمصريين فخورين بك".

ونجح رامي مالك في اقتناص جائزة الأوسكار بحفل توزيع الجوائز هذا العام، وسط منافسة شرسة من قبل عدد من النجوم على رأسهم كريستيان بيل مجسداً شخصية نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني بأحداث أفلامه"Vice"، وبرادلي كوبر عن فيلمه "A Star is Born"، واللذان كانا أقرب المرشحين للفوز بالجائزة.