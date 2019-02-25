بالفيديو| "فيفتي" يغني لـ"بورصة مصر" قبل عرضه جماهيريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

طرحت الشركة المنتجة لـ"بورصة مصر"، الأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم "على البورصة".

من غناء مطرب المهرجانات "فيفتي".

تدور أحداث الفيلم حول قهوة "بورصة مصر"، التي تجمع عدد من النجوم في يوم واحد.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم جماهيريًا في مارس المقبل.

فيلم "بورصة مصر" يشارك فى بطولته الفنان الكبير حسن حسنى، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمد جمعة، من تأليف علاء مرسى، وغادة حنفى، وإخراج أحمد نور.