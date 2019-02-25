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روج المطرب حكيم لحلقته في برنامج "حكايات لطيفه"، الذي يحل ضيفًا عليه مع الفنانة لطيفة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 فبراير، علي شاشة DMC الفضائية، حيث نشر صورة له من كواليس البرنامج برفقة لطيفة عليحسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلق حكيم علي الصورة قائلًا: "يوم الخميس ٢٨ فبراير .. حلقة جميلة قوي فى برنامج حكايات لطيفة مع الفنانة الجميلة المتألقة
ومن المتوقع أن يتحدث حكيم عن بعض الأمور التي تخص حياته الشخصيه، وأهم المحطات في مسيرته الفنيه، بالإضافه لمشاركه لطيفة أداء عدة أغنيات خلال الحلقة في دويتو غنائي لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم عن حكاياته مع لطيفة: "والله هتتبسطوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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