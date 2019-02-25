فاطمة ناصر تنضم لأبطال قابيل

فاطمة ناصر

كتب - أحمد أيوب:

انضمت النجمة التونسية فاطمة ناصر لأبطال مسلسل "قابيل"، مع المخرج كريم الشناوي في أولى أعماله التليفزيونية، و المسلسل بطولة كل من محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل، بسنت شوقي،

خالد كمال، روزالين البيه، وهو من إنتاج عبد الله أبو الفتوح، و تأليف مصطفى صقر و محمد عز.

و أكدت فاطمة أنها لا

تستطيع الحديث عن دورها اكثر من أنه لفتاة اسمها مي وهو يختلف تماما عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل في الدراما المصرية.

فاطمة تواجدت في رمضان الماضي من خلال بطولتها لمسلسل قانون عمر مع حمادة هلال وإيمان العاصي.