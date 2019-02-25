فاطمة ناصر تنضم لأبطال قابيل

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انضمت النجمة التونسية فاطمة ناصر لأبطال مسلسل "قابيل"، مع المخرج كريم الشناوي في أولى أعماله التليفزيونية، و المسلسل بطولة كل من محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل، بسنت شوقي،خالد كمال، روزالين البيه، وهو من إنتاج عبد الله أبو الفتوح، و تأليف مصطفى صقر و محمد عز.
و أكدت فاطمة أنها لا
فاطمة تواجدت في رمضان الماضي من خلال بطولتها لمسلسل قانون عمر مع حمادة هلال وإيمان العاصي.
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