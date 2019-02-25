الانتقادات تطال دومينيك حوراني بعد أغنيّتها الجديدة

نشرت الفنانة دومينيك حوراني فيديو لأغنيتها الجديدة "المزة اللبنانية"، عبر حسابها على "إنستغرام". وبدت حوراني في الفيديو بملابس جريئة حيث رقصت شبه عارية. وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حيث تعرّضت دومينيك للكثير من الانتقادات بسبب إطلالتها المثيرة في حين أيّد الكثيرون ما فعلته. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا Advertisements - دومينيك حوراني تستعد لطرح كليب "صباحو فل" - النجمة اللبنانية دومينيك حوراني تطرح أغنية" فرخة ماشية"

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