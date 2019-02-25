مريم حسن تقف للمرة الأولى أمام هاني سلامة في "قمر هادي"

تقف الفنانة مريم حسن للمرة الأولى أمام النجم هاني سلامة، في عمل فني بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "قمر هادي" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل, تأليف إسلام حافظ، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز, وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي.

وبدأت مريم حسن تصوير أول مشاهدها خلال أحداث المسلسل الأسبوع الماضي أمام هاني سلامة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي, حيث تقدم مريم شخصية محورية ومهمة خلال السياق الدرامي لأحداث العمل.

ويكثف المخرج رؤوف عبدالعزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كافٍ.

ويعد "قمر هادي" ثالث تعاون يجمع هاني سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من مسلسل "فوق السحاب" و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادي" يشارك في بطولته بجانب هاني سلامة، كل من داليا مصطفي, ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين, وهادي الجيار, وأشرف زكي, وحمزة العيلي، ومؤمن نور، وآية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي.

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