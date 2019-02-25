أشرف عبد الباقي وفرقة "مسرح مصر" يحتفلون بنجاح الموسم الرابع لعروضه

إحتفل النجم المصري أشرف عبد الباقي، وأبطال فرقة "مسرح مصر" بنجاح الموسم الرابع من العروض المسرحية للفرقة في ظل أجواء فنية غنية بالبهجة والسعادة. وإختارت إدارة قناة "MBC مصر" والفنان أشرف عبد الباقي، الإحتفال على المسرح وسط الجمهور الكبير الذي حضر العرض الأخير مساء أمس الأحد بتقطيع قالب من "التورته".

وقد عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته الكبيرة بنجاح الموسم الرابع من "مسرح مصر"، وقال أن كل أعضاء الفرقة بذلوا جُهداً كبيراً في إعداد وتقديم هذه العروض، وهناك الكثير من الجنود المجهولين خلف الستار لهم دور كبير في نجاح هذه المسرحيات. وأكد عبد الباقي أن من أجمل ما تحقق في الموسم الرابع هو زيادة إلتفاف الجمهور من فئات مُختلفة بصورة، لافته حول "مسرح مصر" والإقبال الشديد على مُشاهدة العروض بالمسرح.

ووجه أشرف عبد الباقي الشكر لشبكة قنوات "MBC مصر" على تقديمها العروض في أفضل صورة تلفزيونية، وقال أن تقديم هذه المسرحيات خلال القناة الأكثر مشاهدة في مصر، أتاح الفرصة لقطاعات متنوعة من الجمهور المصري والعربي الاستمتاع بهذه العروض، وأكد أشرف على إنطلاق عروض الموسم الجديد عبر شبكة قنوات "MBC مصر".

من جانبه أشار صادق الصُباح مُنتج عروض "مسرح مصر"، إلى أن فريق العمل إجتهد وعمل بجدية وإخلاص حتي أصبحت عروض "مسرح مصر" تُمثل حالة من البهجة والمُتعه الإسبوعية للجمهور المصري والعربي، وأشار إلى أننا عملنا على توفير كل عوامل الدعم والمُساندة لنجاح هذه العروض وهو ما تحقق بصورة أكثر من رائعة. وأضاف صادق الصُباح أن إنطلاق الموسم الجديد سيكون خلال الصيف المقبل، وبمُشاركة كل نجوم مسرح مصر.

ومن زاويته أكد محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر" أن عروض "مسرح مصر" يتواصل عرضها إسبوعياً عبر الشاشة في موعدها الثابت مساء كل جمعه، وأبدي عبد المتعال سعادته بإستمرار التعاون مع النجم أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وقال أننا نعمل دائماً على دعم ورعاية الأفكار والمواهب الشابة.

وأشار محمد عبد المتعال إلي أن النجاح الكبير الذي حققته عروض "مسرح مصر" يمُثل إمتداداً لحرص إدارة قنوات "MBC مصر" على تقديم الترفيه العائلي للأسرة المصرية بصورة راقية، وسيتواصل هذا الترفيه خلال الفترة المُقبلة بالمزيد من الإنتاجات التلفزيونية المميزة.

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ويشارك في بطولة العروض المسرحية لفرقة "مسرح مصر" بالإضافة الى الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحيات فرقة "مسرح مصر" إسبوعياً كل جمعه الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد السبت الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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