شكرا لقرائتكم خبر عن مدين يكشف كواليس تعاونه مع أنغام فى "هتقول لربنا إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن مدين عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "هتقول لربنا إيه" فى ألبوم أنغام الأخير "حالة خاصة جدا"، الذى طرحته منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا.

مدين قال: "نجاح الأغنية فاق توقعاتى خاصة أننى أشارك نجمة كبيرة بحجم أنغام تمتلك صوتا وإحساسا قويا، وتعتبر الأغنية قريبة من قلبى وخطوة مهمة فى مشوارى الغنائى، بالإضافة إلى كاتب الأغنية أمير طعيمة وموزعها أحمد ابراهيم، بذلا مجهودا كبيرا من أجل إخراجها بهذا الشكل، مشيرا أنه يهنئ كلا من تعاون فى الألبوم من شعراء وملحنين وموزعين.

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من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين فى ألبوم أصالة الجديد بأغنية أيضا من كلمات عبد الرحمن محمد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعتبر حدوتة درامية تقدمها بشكل جديد، كما أنه يشارك فى ألبوم تامر عاشور الذى يحمل اسم "أيام" فى أغنيتين، الأولى تحمل اسم "أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف وتوزيع نابلسى وتنتمى إلى أغانى الحب، والثانية تحمل اسم "خلصانة بالحكاية" من كلمات هشام صادق وتوزيع نابلسى وتنتمى إلى الأغانى الدرامية.

مدين شارك مؤخرا بأغنية فى ألبوم محمد حماقى الذى طرحه مؤخرا، وأغنيتين فى ألبوم "نساى" للمطربة شيرين، التى تم طرحه أيضا مؤخرا وهما "حبة جنة" من كلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم وأغنية "كلام عينيه" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع حسن الشافعى، كما شارك فى تلحين أغنيتين من ألبوم "اللى راحو" للمطربة أمينة.

يذكر أن مدين قدم عددا من الألحان مع نجوم مصر والوطن العربى منهم إليسا ومحمد حماقى وأصالة وساموزين وغيرهم من المطربين.