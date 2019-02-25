شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكى يرأس وفدا من نقابة الممثلين لعزاء الفنان مصطفى الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل وفد من نقابة المهن التمثلية، وعلى رأسه الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل مصطفى الشامى، الذى يقام الآن بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.

توفى الفنان مصطفى الشامى أول أمس السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتوفى عن عمر ناهز 75 عاما، بعد دخوله فى غيبوبة لعدة أيام.

بدأ الفنان مصطفى الشامى مشواره الفنى من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان"، و"أزواج طائشون"، و"أمهات فى المنفى"، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها: "متى تبتسم الدموع" و"ضد التيار".

















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