شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يقيم عزاء لوالدته فى مسجد النمكى بالخصوص لعائلته وجيرانه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم حاليا نجم مسرح مصر مصطفى خاطر عزاء والدته بمسجد النمكى بحى الخصوص فى القليوبية، وسط توافد من الأهل والأقارب لتقديم واجب العزاء، وحرص عدد كبير من جيرانه وأقاربه وأصدقائه على استقبال المعزين بجوار خاطر، ومساندته فى محنته، ومن المقرر أن يقيم خاطر غدًا، عزاء آخر لوالدته التى وافتها المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
يشار إلى أن مصطفى خاطر يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمى سالم، وآخرون، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى.
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