محمد عز يستغل كلوديا حنا لإثارة غيرة حورية فرغلي في "استدعاء ولي أمر عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

تواصل الفنانة العراقية كلوديا حنا تصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولي أمر عمرو"، مع الفنانة حورية فرغلي، الفنان محمد عز، الفنان صبري فواز، الفنانة سماح أنور، الفنانة انتصار، الفنانة مي كساب، الفنان محمد لطفي، من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

تلعب كلوديا دور "روهاندا" مُدرسة يستغلها محمد عز لإثارة غيرة حورية فرغلي.

على صعيد آخر، تنتظر كلوديا عرض فيلم "قهوة بورصة مصر"، والذي تلعب فيه دور بنت تتعرض لظروف قاسية تدفعها لكراهية كوّنها جميلة.

يشارك في بطولة الفيلم حسن حسني، لطفي لبيب، نجوى فؤاد، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة، وإخراج أحمد نور.

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وتنتظر كلوديا عرض فيلمها الجديد "يوم العرض" للمخرج بيبرس الشهاوي، وتأليف إيهاب ناصر، ويشاركها بطولته، كل من إيهاب فهمي وأحمد صيام، وتلعب فيه دور خادمة.

وكانت كلوديا حنا انتهت من تصوير دورها أيضًا في فيلم "ورقة جمعية"، الفيلم تأليف محمد جمال وإخراج أحمد بابلي وإنتاج شريف عبدالعزيز.

وتلعب فيه كلوديا دور هناء وهي فتاة تعمل بكوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي.

ويشارك في بطولة العمل "لوسي وميدو عادل وسهر الصائغ وأحمد صيام وناهد رشدي وأميرة نايف والفنان الكبير العائد من الاعتزال سامي فهمي".​