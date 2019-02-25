صور| علاء زينهم ومجدي فكري أول الحاضرين لعزاء مصطفى الشامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب

استقبلت هبه بدر، أرملة الفنان الراحل مصطفى الشامى، عزاء زوجها، بمسجد الصديق في مساكن شيراتون بمصر الجديدة، بحضور ابنيهما مهاب وميرنا.

وكان أول الحاضرين للعزاء الفنانين مجدي فكري وعلاء زينهم.

وتوفى الفنان مصطفى الشامي، أول أمس السبت، في أحد المستشفيات بعد غيبوبة استمرت 14 يوما، عن عمر ناهز 75 عاما.

وبدأ الفنان مصطفى الشامي، مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان"، و"أزواج طائشون"، و"أمهات في المنفى"، كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية منها: "متى تبتسم الدموع" و"ضد التيار".