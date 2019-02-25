راغب علامة يوجه رسالة لجمهوره: "لست من سلالة الأثرياء ولا نسب الملوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشر النجم اللبنانى راغب علامة رسالة لجمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقال راغب في رسالته: "لم أكن يومًا من سلالة الأثرياء أو من نسب الملوك"
وأضاف: "إنما أملك أحباء يضاهون "كنوز الدنيا " معرفتى بهم مكسب وتواصلى معهم ثروة لذلك أنا أغنى الأغنياء ..راغب علامة".
يذكر أن اَخر أعمال راغب علامة أغنية "طار البلد "، من كلمات نزار فرنسيسِ.
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