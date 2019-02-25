بالفيديو.. أحلام توجه رسالة للشعب الكويتي في العيد الوطني

أحلام كتب - أحمد عمرو: وجهت النجمة أحلام رسالة لجمهورها بمناسبة العيد الوطني لاستقلال الكويت، حيث طرحت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليه كاتبة: "منعمركم غير ‏طيبة واهل خير ‏وهذي رباتج يالكويت.. انتي يا ديرة ‏بعيني كبيرة ‏يالعز يالمجد يالصيت ‏كل عام و الكويت الحبيبة بخير ورفعه واهل خير ‏وهذي رباتج يالكويت.. انتي يا ديرة ‏بعيني كبيرة ‏يالعز يالمجد يالصيت ‏كل عام و الكويت الحبيبة بخير ورفعهوأمن وأمان في ظل الوالد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم". يذكر أن المطربة أحلام، طرحت سابقا أغنيتها بعنوان "أحلف"، و هي من كلمات الشاعر قوس، و ألحان بازل، و توزيع هشام السكران. Advertisements

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