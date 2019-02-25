بالفيديو.. نجاح الموجي يسخر من عمرو دياب ومحمد فؤاد

عمرو دياب ومحمد فؤاد

كتب - أحمد أيوب:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو نادر من مسرحية "الواد ده كويتي" للفنان الراحل نجاح الموجي، وهو يسخر فيه من بعض المطربين الشباب في بداية التسعينيات.

وذكر "الموجي" بعض الأغاني التي انتشرت في هذه الحقبة مثل أغنية "لولاكي" للفنان علي حميدة،

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وأغنية "يلا بينا يلا" للفنان محمد فؤاد، وأيضا لم يسلم الهضبة عمرو دياب والفنانة لطيفة من السخرية، كما انتقد أسلوب تقديم الفنانين لهذه الأغاني.

يذكر أن مسرحية "الواد ده كويتي" عرضت سنة 1992، وتدور

قصتها حول حكاية شاب كويتي تزوج من مصرية أثناء دراسته في مصر، وأنجب ولدًا يتركه مع أمه، ويعود للكويت على أن يعود لهم مرة أخرى، لكنه بالكويت يتعرض لحادث يجعله يفقد الذاكرة سنوات طويلة تزوج خلالها وأنجب أبناء، ثم تعود إليه الذاكرة بعد سنوات، فيقرر إحضار ابنه للكويت، والتفكير بكيفية كشف الموضوع لأسرته.