بالفيديو.. نجاح الموجي يسخر من عمرو دياب ومحمد فؤاد

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو نادر من مسرحية "الواد ده كويتي" للفنان الراحل نجاح الموجي، وهو يسخر فيه من بعض المطربين الشباب في بداية التسعينيات.
وذكر "الموجي" بعض الأغاني التي انتشرت في هذه الحقبة مثل أغنية "لولاكي" للفنان علي حميدة،
يذكر أن مسرحية "الواد ده كويتي" عرضت سنة 1992، وتدور
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