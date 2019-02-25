شاهد.. صورة نادرة لـ أحمد الشامي في مرحلة الطفولة

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نشر النجم أحمد الشامي صورة نادرة و هو يلعب بالكورة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "لعيب كورة من يومي".
يذكر أن الفنان أحمد الشامي شارك سابقا في بطولة مسلسل "بيت السلايف"، و التي تدور قصته حول مشاكلو أزمات عائلية يعيشها أفراد عائلة عاصم الهنداوي الثري تارة من حيث توزيع الثروة و تارة أخرى من حيث الصدامات بين الإخوة غير الأشقاء وهيمنة الابن الأكبر على الميراث والمشاكل النسائية بين زوجات الإخوة، و
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