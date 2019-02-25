شاهد.. صورة نادرة لـ أحمد الشامي في مرحلة الطفولة

أحمد الشامي

كتب - أحمد عمرو:

نشر النجم أحمد الشامي صورة نادرة و هو يلعب بالكورة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "لعيب كورة من يومي".

يذكر أن الفنان أحمد الشامي شارك سابقا في بطولة مسلسل "بيت السلايف"، و التي تدور قصته حول مشاكل

و أزمات عائلية يعيشها أفراد عائلة عاصم الهنداوي الثري تارة من حيث توزيع الثروة و تارة أخرى من حيث الصدامات بين الإخوة غير الأشقاء وهيمنة الابن الأكبر على الميراث والمشاكل النسائية بين زوجات الإخوة، والمسلسل بطولة كل من بوسي، منة فضالي، أحمد صلاح حسني، طارق صبري، أحمد عصام، أشرف زكي، جيهان خليل، أشرف مصيلحي، عمرو رمزي، عبير منير، مصطفي حشيش، ندي بهجت، كلوديا حنا، خالد حجاج، و من تأليف عادل توفيق، و إخراج محمد عبدالخالق.

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