بدء عزاء الفنان مصطفى الشامى بمسجد الصديق

الفنان مصطفى الشامى كتب - أحمد أيوب: بدأ منذ قليل عزاء الفنان مصطفى الشامى، بمسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة، حيث تتلقى العزاء زوجته وعدد من أفراد الأسرة. من أفراد الأسرة. وكان أول الحضور للعزاء الفنان مجدى فكرى، وعدد من الأصدقاء. يذكر أن الفنان مصطفى الشامى، توفي السبت الماضي ، عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة.

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