شاهد.. شيرين تهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني

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هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، أهل الكويت بمناسبة العيد الوطني الكويتي الذييصادف اليوم.
كاتبة :"عايزة أهني أهلي في الكويت بمناسبة العيد الوطني، كنتم ومازلتم
يذكر أنه يحتفل الشعب الكويتي بالعيد الوطني الـ57 لاستقلاها والتحرير وتولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
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