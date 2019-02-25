شاهد.. شيرين تهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني

شيرين عبد الوهاب كتب - أحمد أيوب: هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، أهل الكويت بمناسبة العيد الوطني الكويتي الذي يصادف اليوم. يصادف اليوم. كاتبة :"‏عايزة أهني أهلي في الكويت بمناسبة العيد الوطني، كنتم ومازلتم Advertisements أهل كرم وبشكركم على حسن استضافتكم دايمًا". يذكر أنه يحتفل الشعب الكويتي بالعيد الوطني الـ57 لاستقلاها والتحرير وتولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

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