بالصور.. جيهان خليل تتالق بالأزرق علي ضفاف النيل بأسوان

جيهان خليل كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة جيهان خليل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بأسوان. وظهرت "جيهان" خلال الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا أزرق، Advertisements ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها. ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها. يذكر أن جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك" مع المخرج أحمد سمير فرج وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى وتامر شلتوت وميار الغيطي ومن وتأليف محمد ناير.

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