في العيد الوطني.. وعد البحيري تغني للكويت

وعد البحيري كتب - أحمد عمرو: غنت النجمة وعد البحيري لدولة الكويت، بمناسبة العيد الوطني لاستقلال الكويت، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علقت قائلة: "ألف مبروك للكويت بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علقت قائلة: "ألف مبروك للكويتو ربنا يجعلها أمن و أمان يارب". يذكر أن الفنانة السورية وعد البحري طرحت سابقا ألبوما بعنوان "فرحتي بيك"، و نال إعجاب قطاع عريض من جمهورها. Advertisements

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