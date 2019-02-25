خطابات مؤثرة ودموع في حفل الأوسكار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حمل حفل الأوسكار الـ91 الذي ُأقيم على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس. مفاجآت مؤثرة ومفارقات عديدة خاصةً لجهة كسر الروتين في انتقاء مقدمي الحفل والاستغناء عن مقدمه كيفين هارت الذي اعتذر عن المهمة، بعد ظهور تغريدات سابقة له، يهاجم فيها مجتمع المثليين جنسياً.



وتميّز هذا الحفل بتعدد الجوائز لفيلمي "بوهيميان راسبودي" الذي فاز بطله من أصل عربي رامي مالك بجائزة أفضل ممثل، و"روما" الذي حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي متفوقاً على فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي التي حققت سابقة بكونها أول مخرجة عربية تنافس على جائزة أوسكار.

مالك

وألقى رامي مالك كلمته المقتضبة بعد أن حمل جائزة أوسكار أفضل ممثل. فأشار لأصوله المصرية، موضحاً أنه ابن عائلة مهاجرة. وقال: "أنا أميركي من الجيل الأول، وفكرة الفيلم الذي أدّيت فيه دور النجم الراحل فريدي ميركوري مستوحاة من قصة الهجرة. فشكراً لوالديّ على كل ما قدماه لي.. ويحزنني أن والدي ليس معنا ليرى ما أحققه اليوم، لكن أعتقد أنه يشعر بذلك". وخاطب والدته الحاضرة معه داخل القاعة: "أحبك وأشكرك على كل شيء.. في هذه اللحظة الهائلة"

وكان مالك قد تعرّض لسقطة بعد مفادرته القاعة في الكواليس. وتلقى عنايةً طبية سريعة أكدت على أنه بخير. علماً أنه غرّد لاحقاً شاكراً الأكاديمية والنجم الراحل فريدي ميركوري الذي يشعر بفخر تجسيد دوره.

كوارون

ولقد عبّر "كوارون" عن امتنانه بحصوله أيضاً على جائزة التصوير السينمائي لفيلمه ROMA قائلاً: "لقد تم إنشاء هذا الفيلم من خلال ذاكرتي الخاصة وتجربتي، لكن الفيلم تم إنتاجه برعاية هذه القدرات الابداعية باحتضان المشاهد بعمقها الزمني كذكريات قيّمة في التصوير السينمائي."

وتابع: "من المعروف أنه في مكتب بيلي وايلدر كانت هناك إشارة تقول: "ما الذي فعله لوبيتسك؟" وبالنسبة لي، كان الأمر كذلك: "ماذا فعل شيفو (إيمانويل لوبيزكي)؟" وعليه، فإن هذه الجائزة لك أيضاً، تشيفو ".

غاغا

وسجلت النجمة الأميركية "ليدي غاغا" مفاجآة من نوعٍ آخر هذا العام. حيث زينت عنقها حلية باهظة الثمن تبلغ قيمتها 30 مليون دولار. وهي المرة الأولى التي تُطلُ فيها نجمة بمجوهرات بهذا الثمن على السجادة الحمراء. الأمر الذي فسرته بعض المواقع بأنها أرادت_ باكتمال أناقتها مع الفستان الأسود والقفازات وتصفيفة شعرها الراقية_ أن تلفت الأنظار إلى إطلالتها ومجوهراتها بدلاً من التركيز على حياتها الشخصية بُعيد انفصالها الهادئ عن خطيبها.

ولم تكتفِ "غاغا بحضورها الملفت هذا العام، بل ألقت خطاباً مؤثراً إيان استلامها جائزة أفضل أغنية ، "Shallow" ، عن فيلمها A Star Is Born، وقالت: "عندما أتابع ما أصبح عملاً تشاهدونه اليوم، أقول بنفسي، لقد كان عملاً شاقاً. لقد عملتُ بجدية وجهد لفترةٍ طويلة. ولقد تعلمت أن الفوز يأتي عندما نرفض الاستسلام. فإذا كان لديكم حلماً تعلموا الكفاح لتحقيقه، واعملوا بعاطفة تجاهه.

وغادت المسرح باكية تأثراً، بعد أن قالت: "النجاح هو حصاد المواقف التي تعثرت بها وعدت فوقفت لمتابعة هذا العمل بشجاعة"

وتخلل الحفل خطابات أخرى مؤثرة ننشر أبرزها فيما يلي:

كولمان

واعتُيِرَ خطاب أوليفيا كولمان الأكثر تأثيراً في "الثلاثين ثانية" التي تلي استلام الجائزة في حفل هذا العام. حيث قالت: "أشعر بالحرج والأمر مضحك فعلاً. أكاد لا أصدق أنني حصلت على جائزة الأوسكار! وعلي أن أشكر الكثير من الناس. وأرجو معذرتي في حال نسيت ذكر أي شخص له الفضل علي. فأنا سأعود لأتحدث عنه لاحقاً بمناسباتٍ أخرى. ولا بدّ من شكر يورغوس ، أفضل مخرج لدي، في أفضل فيلم مع إيما ستون وراشيل ويز، فهما أفضل إمرأتين في العالم تقعان في حب عملهما وتذهبان إليه بحماس في كل يوم".

وتابعت: "ما أحاول قوله أنني لم أجد نفسي في محنة وعمل مرهق بفضل هذا النوع من النساء اللواتي تعملن بشغف. ووجودي في هذه الفئة مع جملة نساء غير عاديات. يعني لي الكثير".

وتوجهت للنجمة غلن كلوز قائلة: لقد كنت مثلي لفترة طويلة وأدمعت مفادرة وسط التصفيق.

كنغ

ريجينا كنغ، الممثلة الداعمة كانت مؤثرة جداً برسالتها، حين قالت: "حبّذا لو استطاع IF BEALE STREET COULD TALK التحدث عن ذكرياتي. لقد أنجبتني والدتي ورعتني جيدا كمرشدة مؤمنة زرعت بي الثقة بوجود الله ودعمه. وشكرت والدتها على هذه التربية البناءة قائلة: "أقف هنا لأنني تلقيت منك الدعم والحب يا أمي". وبكت تأثراً، مضيفة: "أمي أنا أحبك كثيرا. وأشكرك لأنك علمتني أن الله سيدعمني دوماً... وهذا تحقق بفضلك وبفضل حبك ونصائحك التي حثتني على المثابرة في العمل بوجه الصعوبات".

كارتر

روث إ. كارتر التي حصدت جائزة تصميم الأزياء النمر الأسود Black panther: قالت: ربما صنع "مارفل" أول بطل خارق أسود ولكننا من خلال تصميم الأزياء، حوّلناه إلى ملك أفريقي. لقد عشت شغفاً بعملي وأنتم حولتم جهدي إلى فخر في تصميم الأزياء بعالم السينما. شكرا للأكاديمية. على تقديركم للملوك الأفريقية ولطريقة النساء في قيادة الأعمال على الشاشة. ولن أنسى شكر مديرنا العبقري ريان كوغلر ".

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بيتشلر

هانا بيتشلر، تحدثت بُعيد استلام جائزة تصميم الإنتاج، عن فيلم النمر الأسود: "أقف هنا أقوى مما كنت عليه بالأمس. أقف هنا بفخري مع الوكالة بفضل رايان كوغلر(Ryan Coogler).فهو لم يجعلنِ فقط مصمماً أفضل، حكواتي أفضل، شخص أفضل، بل إن هذا الرجل قدّم لي وجهة نظر مختلفة للحياة، بعد أن قدّم لي مساحةً آمنة. وكأنه اعتبرني مريضة فأعطاني الهواء والإنسانية والأخوة".

وتابعت: شكراً لك يا ريان، أحبك. فأنا أقوى بفضل "مارفل"، الذي منحني الفرصة لبذل قصارى جهدي بدعم رؤية هذا الفيلم . ولقد رفعت معنوياتنا أنا وفيكتوريا ألونسو، كيفن فيجي، لويس ديسبوسيتو والرجل الذي يضحك دائماً نيت مور ".

وكانت صفحة تويتر الخاصة بحفل الأوسكار 2019 قد نشرت لائحة أفلام الفائزين عبر الرابطين التاليين:

أما أسماء الفائزين، فننشرها فيما يلي:

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

Green Book

- جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، "روما"



- جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

الأميركي من أصلٍ مصري رامي مالك

- جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

Regina King ريجينا كينغ، If Beale Street Could Talk

- جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

Mahershala Ali ماهرشالا علي ، Green Book

- جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

Black Panther

- جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

Bohemian Rhapsody

- جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther

- جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Bohemian Rhapsody

- جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Bohemian Rhapsody

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Bao

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Skin

- جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

BlacKkKlansman

- جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Vice

- جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

Shallow من A Star Is Born

- جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:

Roma

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Spider-Man: Into the Spider-Verse

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Period. End of Sentence

- جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

Green Book

- جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

First Man