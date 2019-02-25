"ناسينى ليه" لـ تامر حسني يقترب من 15 مليون مشاهدة في أسبوع

اقترب فيديو كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسني من تحقيق نحو 15 مليون مشاهدة منذ طرحه من حوالى أسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر على وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبير، حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.

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