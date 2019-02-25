توقف تصوير " طلقة حظ" لوفاة والدة مصطفى خاطر

القاهرة ـ سارة عبد الستار
حصل صناع مسلسل "طلقة حظ" على أجازة أسبوع من تصوير المسلسل حداداً على وفاة والدة بطل العمل نجم مسرح مصر مصطفى خاطر التى توفيت أمس الأحد، ولم يبلغ خاطر نقابة الممثلين إلا بعد دفن وتشييع الجثمان لعدم إزعاج أصدقائه من الوسط الفنى، ومن المقرر إقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.
يذكر أن مصطفى خاطر يشارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بلبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا.
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