شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجدى فكرى وعلاء زينهم فى عزاء الفنان مصطفى الشامى بمسجد الصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت، منذ قليل هبة بدر - أرملة الفنان الراحل مصطفى الشامى - عزاء زوجها المقام حاليا بمسجد الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة، وكان أول الحاضرين من الفنانين مجدى فكرى وعلاء زينهم، وكان فى استقبال العزاء أيضا أولاد الراحل مهاب وميرنا مصطفى الشامى.





توفى الفنان مصطفى الشامى، أمس السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتوفى عن عمر ناهز 75 عاما، بعد دخوله فى غيبوبة لعدة أيام.

وبدأ الفنان مصطفى الشامى مشواره الفنى من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان"، و"أزواج طائشون"، و"أمهات فى المنفى"، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها: "متى تبتسم الدموع" و"ضد التيار".









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