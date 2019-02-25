شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تصدر بيانا تعلن فيه حصولها على حكم قضائى ضد الأخوان نعمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الفنانة جومانا مراد بياناً صحفياً أعلنت فيه حصولها على حكم قضائى جديد فى القضية التى تحمل رقم 6508، بحبس المنتج أمير نعمو، لمدة 3 سنوات، فى الجلسة التى انعقدت بتاريخ 17 فبراير 2019 الحالى، وذلك فى الدعوى القضائية التى قدمتها جومانا ضده، حيث لا يزال أمامه عدة قضايا متنوعة، منها قضية جنائية تقدر عقوبتها بـ15 سنة، وقضيتين بـ6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات توقع عليه بكل قضية على حدة، والتى تقدر بسنة واحدة، ليصبح بذلك مجموع الأحكام المنتظرة 25 سنة حبس مؤبد.

وأضاف البيان أن محكمة استئناف دائرة المواد المستعجلة والتنفيذ قضت أيضا بالحجز على ممتلكات وعقارات "الأخوين نعمو"، حجزا تحفظيًا على جميع منقولاتهما وحساباتهما البنكية لصالح جومانا مراد، بعد صراعات شرسة دامت لسنة وشهرين فى ساحات المحاكم.

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وأشار البيان، الذى أصدرته جومانا مراد، إلى أن الشرطة السورية مستمرة فى ملاحقة المخرج الهارب صفوان نعمو، بالإضافة إلى مطاردته من قبل الإنتربول الدولى، حيث يواصل مسلسل الفرار من العدالة لتأكده من مواجهة نفس مصير شقيقه المسجون، وأن ضبطه وإحضاره ليس إلا مسألة وقت.

وتابعت جومانا، فى بيانها، أنها احتفظت بكامل حقوقها القانونية، بتحريك عدة دعاوى قضائية، منذ أكثر من عام، ضد المخرج أمير نعمو، وشقيقه المنتج صفوان نعمو، بعد أن قاما بالنصب عليها أثناء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "مدرسة الحب"، وحصلا على مبلغ مالى كبير يقدر بحوالى 2.400.000 دولار أمريكى، ثم وجها لها اتهامات كاذبة، بأنها أجبرتهما على توقيع شيكات رغمًا عنهما تحت تهديد السلاح، مما جعلها تلتزم الصمت، تاركة الأمر كاملاً للقضاء، الذى انتصر لصالحها فى جميع الأحكام الصادرة.

يذكر أن جومانا مراد تعيش حالة من السعادة بعد أن استقبلت مولودها الأول محمد، قبل أيام قليلة، حيث إنها تقيم منذ فترة بمدينة بيفرلى هيلز، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك لوجود الطبيب المتابع لحملها هناك منذ البداية.