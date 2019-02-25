شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم المخرج سبايك لى بعد خطاب فوز فيلمه BlacKkKlansman بـ"الأوسكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم، سبايك لى مخرج فيلم BlacKkKlansman الفائز بجائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو مقتبس، بعد خطاب الأخير، بعد الفوز بالجائزة، خلال الاحتفال الـ91 الذى أقيم فى مدينة لوس أنجلوس.

واتهم ترامب المخرج الأمريكى بالعنصرية، قائلاً أنه "يشن حملة عنصرية على رئيسه" بعد أن حث سبايك الناس على أن يكونوا على "الجانب الصحيح من التاريخ" عند التصويت فى انتخابات عام 2020 التى باتت وشيكة، اثناء خطابه، وقال لهم أن يذهبوا للاختيار الأخلاقى من الحب مقابل الكراهية، داعياً أياهم أن يفعلوا الشئ الصحيح.

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استهزأ ترامب أيضا من سبايك لقرأته خطاب قبوله الجائزة من ورقة صفراء، وجادل بأنه فعل أكثر للأمريكيين ذوى الأصل الأفريقى أكثر من أى رئيس مضى.

وقال ترامب فى تغريدة نشرها على حسابه على تويتر :" كن لطيفاً إذا تمكن سبايك لى من قراءة ملاحظاته، أو من الأفضل عدم استخدام ورق لقراءة ملاحظات على الإطلاق، عند القيام بضربه عنصرية على رئيسك، الذى قام بالعديد من أجل الأميركيين الأفارقة "إصلاح العدالة الجنائية، أدنى أرقام بطالة فى التاريخ، تخفيض الضرائب، وما إلى ذلك" أكثر من أى رئيس آخر".