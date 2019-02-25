فيفا يهنئ رامى مالك بفوزه بالأوسكار وتسأله: لمن تمنح جائزتك من اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الممثل الأمريكى ذات الأصول مصرية رامى مالك، بفوزه بجائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، عن دوره فى فيلم "الملحمة البوهيمية". ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة للرامى مالك وكتبت: "تهانينا للمصرى الأصل، رامى مالك أوسكار أفضل ممثل"، وتساءلت الصفحة فى تغريدتها: "من اللاعب الذى ستمنحه جائزة الأوسكار الخاصة بك عن مجمل إنجازاته فى تاريخ كرة القدم".

فيفا وحصد مالك جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسى فى دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody"، بالإضافة الى ثلاث جوائز أخرى حصل عليها الفيلم وهى أفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى، وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها الأيقونية، حتى يصلون إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

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