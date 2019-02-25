بالصور.. أحمد مجدي وجيهان خليل في معبد فيلة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جولة سياحية للفنان أحمد مجدي والفنانة المغربية جيهان خليل وعدد من ضيوف الدورة الثالثة من المهرجان قاموا خلالها بزيارة السد العالي ومعبد فيلة.

وعبر الفنان أحمد مجدي عن سعادته بالجولة التي شاركه فيها الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وأعربت جيهان خليل عن سعادتها بالزيارة ومشاهدة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الذي يهتم في المقام الأول بالمرأة.

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