بالصور| كنزي دياب بالمايوه في شواطئ اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت كنزي دياب، ابنة السوبر ستار الفنان عمرو دياب، صورا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت كنزي وهي مرتدية مايوه مع صديقتين لها في شاطي "بورتوبيلو" في اليونان، ونالت الصور إعجاب محبيها.
يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير، 28 مارس المقبل، في مدينة دبي.
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