محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأ الفنان محمد كريم، النجم العالمي رامي مالك، على فوزه بجائزة أحسن ممثل في أوسكار 2019، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر "كريم" مقطع فيديو جمعه برامي مالك وكتب: "الشهر الماضي قلت لك إن جائزة الأوسكار في الطريق لك، والآن أنت فائز بها يا أخي.. لقد جعلت 100 مليون مصري يشعر بالفخر بك". وأضاف: "لقد صنعت تاريخ بفوزك بالأوسكار، وأعطيت أملا للنجوم بجميع أنحاء العالم.. فخور وسعيد بك.. مبروك". وفاز النجم رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي أقيم فجر اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، على مسرح دولبي في هوليوود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو| قبل فوزه بالأوسكار.. هذا ما قاله محمد كريم لرامي مالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.