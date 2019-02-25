محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: هنأت الفنانة لقاء سويدان صديقتها الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "سويدان" صورة جمعتها بالفنانة حنان مطاوع، وعلقت قائلة: "كل سنة وإنتى أحلى وأجمل وأطيب حنان".

يذكر أن حنان مطاوع هي ابنة الفنان الراحل كرم مطاوع ، والفنانة سهير المرشدي، وهى من مواليد عام 1979.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان تهنئ حنان مطاوع بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.