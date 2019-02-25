بالفيديو: أنغام تحسم الجدل وتكشف بشكل صريح حقيقة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم

بعد حملة الجدل المثارة حول ما يتم تداوله عن زواج المطربة “أنغام” من الموزع أحمد إبراهيم، حسمت الفنانة المصرية الأمر نهائيًا، وأكدت الخبر بشكل مباشر.

ووجه أحد المذيعين سؤالًا لأنغام، قائلاً: ”في كلام منتشر حق وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لموضوع الزواج“، فسريعًا ماردت عليه أنغام معلقة: ”الله يبارك فيك حلو كده“.

ويأتي ذلك، تأكيدًا لما تردد حول زواج أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في عدد من أغاني ألبومها الأخير.

وكانت مصادر قد ذكرت لوسائل إعلام مصرية أن زوجة الموزع أحمد إبراهيم توجد في حالة انهيار شديد، ونقلت إلى المستشفى بعد علمها بزواجه من أنغام التي تكفلت شخصيًا بإخبارها به.